Gereken mesajlar KKTC'de verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) KKTC’de krize neden olan başörtülü bir öğrencinin okula alınmaması gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek, “Bu hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC’ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz” dediği ifade edildi. MKYK’da DEM’li Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu da konuşuldu. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti ile iyi bir diyalog oluşturduklarına dikkat çeken Erdoğan’ın, yoğun bakımda tedavisi süren Önder için üzgün olduğu ve acil şifa dilediği belirtildi.
USULSÜZLÜĞÜ REKTÖRLER ANLATSIN
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi de ele alındı. Bir MKYK üyesi iptale konu usulsüzlükleri YÖK Başkanı ve beş üniversite rektörünün anlatmasını önerdi. İzmir Körfezi’ndeki kötü koku ve kirlilik ile mücadelede toplantıda konuşuldu. Bazı MKYK üyeleri, İzmit Körfezi’nde temizlik esnasında çıkarılan dip çamurunun çeşitli işlemlerden geçtikten sonra inşaat sektörüne yapı malzemesi olarak kullanıldığını, aynı işlemlerin İzmir Körfezi temizliğinde de yapılmasını önerdi.