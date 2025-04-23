Gereken mesajlar KKTC'de verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) KKTC’de krize neden olan başörtülü bir öğrencinin okula alınmaması gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek, “Bu hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC’ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz” dediği ifade edildi. MKYK’da DEM’li Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu da konuşuldu. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti ile iyi bir diyalog oluşturduklarına dikkat çeken Erdoğan’ın, yoğun bakımda tedavisi süren Önder için üzgün olduğu ve acil şifa dilediği belirtildi.