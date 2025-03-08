Gezi için poliste özel ekip

Gezi soruşturmasını genişleten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK’ten o döneme ait görüntü ve kayıtları istedi. 780 sayfalık rapor hazırlayan RTÜK, 1100’den fazla video, 800 saatten fazla yayın kaydı ve 430 GB büyüklüğü aşan görsel içeriği savcılığa iletti. Verilerin incelenmesi için Emniyet’te özel ekip kuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013’teki “Gezi Parkı” eylemleriyle ilgili, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Menajer Ayşe Barım'ın Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla, tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi tanık olarak dinlendi. İfadelerinde, kendilerini Ayşe Barım'ın yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını belirten Ergenç ile Kocaoğlu hakkında, gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldı.
RTÜK SAVCILIĞA İLETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında RTÜK’ten o döneme ait görüntüleri ve kayıtları istedi. Uzun bir çalışmanın ardından verileri toplayan RTÜK 780 sayfalık bir raporlar hazırladı. Sistemli bir çalışma yürüten RTÜK, tarih bazlı içerikler, kanal adına göre, medya kuruluşlarının içerik analizleri başlığıyla belgeleri kategorize etti.
RTÜK, ayrıca 1100’den fazla video dosyası, 800 saatten fazla yayın kaydı, 430 GB’ı aşan görsel içerik, 10’dan fazla klasörde toplanan medya verilerini savcılığa iletti.
ÖZEL BİRİM KURULDU
Savcılık verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi amacıyla özel birim kurulmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi amacıyla özel bir birim oluşturdu. Bu özel ekip, RTÜK’ten gelen kayıtları detaylı şekilde analiz edip medya organları ve ilgili kişilerin eylemlerini değerlendirerek, rapor halinde savcılığa iletecek.