Gezi için poliste özel ekip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013’teki “Gezi Parkı” eylemleriyle ilgili, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Menajer Ayşe Barım'ın Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla, tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi tanık olarak dinlendi. İfadelerinde, kendilerini Ayşe Barım'ın yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını belirten Ergenç ile Kocaoğlu hakkında, gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldı.