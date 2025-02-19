Barım’a tahliye veren hakime soruşturma

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelen, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’a verilen tahliye kararı incelemeye alındı.
İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin önceki akşam verdiği tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu itirazda bulunmuş, İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını yerinde bularak tutukluluğun devamına hükmetmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren Hakim Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı. HSK müfettişleri, Kapan’ın verdiği kararın hukuki dayanağını araştıracak.