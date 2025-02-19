Ayşe Barım'a tahliye kararı vermişti: HSK o hakime soruşturma başlattı

Hakiim Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatıldı.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren Hakim Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.
Kurul, Kapan hakkında yapılan ihbar ve sunulan belgeler ışığında müfettiş görevlendirilmesine ve delil elde edilmesi halinde soruşturmanın derinleştirilmesine karar verdi.
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