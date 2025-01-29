Ayşe Barım Kavala ile mekan için görüşmüş

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, savcılıktaki ifadesinde eylemler sürecinde Gezi finansörü Osman Kavala ile yaptığı 39 telefon görüşmesinin Cezayir isimli bir mekânı ayarlamak için yapıldığını öne sürdü. Barım’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde üç avukatı eşliğinde ifadesi alındı.

KAVALA İLE TEMAS KURDUM

Kavala ile Fatih Akın isimli yönetmenin filminin tanıtım sürecini yaparken temas ettiğini anlatan Barım, “Bahse konu filmin çekimleri 2013 yılı içerisinde yapılmıştır. Filmin adını Kesik olarak biliyorum. Venedik film festivalinde bu filmin açılışını o yıl içerisinde yaptık. Türkiye'deki galasını Nişantaşı Citys’te ön gösterimi ve after partisini ise Kavala'ya ait Cezayir isimli iş merkezinde yapma kararı aldık. Kavala ile irtibatım bundan ibarettir. O tarihin öncesi ve sonrasına Osman Kavala ile irtibatım yoktur. Bahse konu görüşmeler geziden 1 yıl sonra film üzerine olmuştur” diye konuştu.

SETTEN BİRİ GİDELİM DEDİ

Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcında, konuyla ilgili Mayıs 2013'te kimsenin kendisini aramadığını öne süren Barım, Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, beraber çalıştıkları bazı oyuncularla Gezi Parkı'ndaki eylemlerin başlangıcında buraya gittiklerini aktardı. Barım, “Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı'na gideceğini, 'Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz.' dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum” beyanında bulundu.

BİLDİRİYİ TASVİP ETMEMİŞ

Barım, eylemler sırasında sanatçıların bir bildiri yayınlaması konusundaki tartışmalara da değinerek, bildiriyi tasvip etmediğini ve yayınlanmaması yönünde görüş belirttiğini açıkladı. Barım, çalıştığı oyuncuları korumakla yükümlü olduğu için bildirinin içeriğinin oyunculara zarar gelmemesi yönünde fikir beyan ettiğini belirterek, “Benim fikrim tape içeriklerinde görüldüğü sürece böyle bir bildirinin yayımlanmaması yönündedir. Bu bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Bana bu bildiri o dönemde geldi diye hatırlıyorum. Kim gönderdi ve içeriği ne bilmiyorum. Bildiriye katılmıyordum ve tasvip etmiyordum” ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM

Soruşturma dosyasında Barım’ın Gezi olaylarında aktif bir rol oynadığı, sanatçıları organize ettiği ve çeşitli gruplarla bağlantılı olduğu iddiaları yer aldı. Barım ise bu iddiaları şu sözlerle yanıtladı: "Benim gezi eylemlerinde rol oynayan Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür AŞ gibi kurum ve kuruluşlarla, hiçbir topluluk ve oluşumla resmi ya da gayri resmi olmadı. Kimseyi buralara yönlendirmedim. Destekler ya da tasvip eder bir tutumda hiçbir zaman olmadım. Bu oluşumları sizden ve sosyal medyadan duydum. Help Turkey isimli hatstag etkileşiminin benimle asla bir ilgisi olamaz. Bu paylaşım benim bilgim dahilim dışında milyonlarca kişi tarafından yapılmıştır."







