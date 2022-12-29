Gezi'de karar

Başkent Ankara'daki Gezi davasında karar açıklandı. Gezi Parkı eylemlerinin Ankara ayağına yönelik soruşturmada, 2016 yılında 26 sanık hakkında dava açılmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada savcı 22 Nisan’da mahkemeye ek mütalaa verdi. Eylem sürecini fırsat bilen 9 terör örgütü ve bu örgütlerin açık alan yapılanmalarının eylemlere etkin şekilde katılıp eylemi kalkışma haline getirmeye çalıştıkları vurgulandı. Sanıkların tamamı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından ceza istendi. Dünkü duruşmada 3 sanık tüm suçlardan beraat etti, 22 sanığa “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 10 ay ile 4 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. DHKP-C’nin Ankara sorumlusu Bayram D. ise dosyada örgüt üyeliğinden ceza alan tek sanık oldu. Bayram D. “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kavala'nın cezası onandı

İstinaf, Gezi davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada Osman Kavala “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise 18'er yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı. Taraflar kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, verilen cezalar yerinde bulundu. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.