Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Gezinin finansörüne tahliye yok
POLİTİKA

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Gezi ayaklanmasının finansörü olarak tutuklanan Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine hükmetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Kavala, paranın nereden geldiğini itiraf etmişti.
Osman Kavala, paranın nereden geldiğini itiraf etmişti.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan İnanç Ekmekçi'nin avukatı, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını, bu nedenle savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla alınmasını, diğer tutuksuz sanıklardan bazılarının avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.

Aksakoğlu'na denetimli serbestlik uygulaması

Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkındaki kararı oy çokluğu ile alırken, Aksakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, avukatı tarafından yurt dışında yaşadığı beyan edilen sanık İnanç Ekmekçi'nin savunmasının bir sonraki celsede alınmasına, şartları oluşmadığından savunmasının istinabe yoluyla alınması talebinin reddine hükmetti.

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Tutuksuz 2 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddeden heyet, müştekilerin beyanlarının alınması için yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verdi.

  • Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine hükmetti.
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