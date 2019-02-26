Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından 'Rabia Naz' açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan yaptığı yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü belirtti.

Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi yanlış ve maksatlı haberlerin kamuoyunu yanıltabileceği gibi yargıyı da zan altında bıraktığını ifade eden Alan, bu nedenlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu kaydetti.

Başsavcı Alan, açıklamasında şunları aktardı:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda 'ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia'nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir."

Babası miting düzenlemişti

11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ın ölümündeki sır perdesinin aydınlatılması babası Şaban Vatan, geçtiğimiz yıl ekim ayında miting düzenlemişti.

Vatan, "Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ancak geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak kızımı ölüme terk ettiler. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü" diye konuşmuştu.

Anne Atika Vatan da, "Kızımın katilleri hala sokaklarda dolaşıyor. Rabia'nın katillerinin bulunmasını istiyoruz" demişti.

GÜNDEM Rabia Naz için miting düzenledi

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