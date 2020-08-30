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Gündem Giresun hayata dönüyor Altı günde Derelinin çehresi değişti
GİRESUN

Giresun hayata dönüyor: Altı günde Dereli'nin çehresi değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da altı günde gerçekleştirilen faaliyetleri iki farklı fotoğrafla ortaya koydu. Bakan Karaismailoğlu, halkın desteği ve devletimizin gücüyle birlikte Giresun’un selden etkilenen tüm bölgelerinin daha güzel bir çehreye kavuştuğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresun'da geçtiğimiz pazar gününden bu yana yürütülen çalışmalar, ​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun paylaştığı iki farklı fotoğrafla gün yüzüne çıktı.
Giresun'da geçtiğimiz pazar gününden bu yana yürütülen çalışmalar, ​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun paylaştığı iki farklı fotoğrafla gün yüzüne çıktı.

Sel felaketinin vurduğu Giresun'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki faaliyetleri yerinde denetleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için sosyal medya üzerinden paylaştığı iki farklı fotoğrafla bölgedeki gelişmeleri ortaya koydu.

  • Geçtiğimiz pazar gününden bu yana yürütülen çalışmaların sonucu ortaya çıktı. Bakan Karaismailoğlu, halkın desteği ve devletimizin gücüyle birlikte Giresun’un selden etkilenen tüm bölgelerinin daha güzel bir çehreye kavuştuğunu belirtti.

Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
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Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı
GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacaklarını açıkladı

Yaralar sarılıyor

Giresun’daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası bölgedeki müdahale ve iyileştirme çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

  • AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, mahsur kalan 172 kişi sağ kurtarıldı. 38 kurum ve kuruluştan 3 bin 252 personelin görev aldığı çalışmalarda, Karayollarına bağlı yollar ile 114 köy yolu açıldı, tüm köy ve mahallelere elektrik verildi.

Giresun’da 22 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Yaşanan olaylarda, 6 vatandaş vefat etti ve 4 jandarma personeli de şehit oldu. Bölgede, afet yönetiminin aşamaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Giresun’da yaşanan sel böyle geldi
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Giresun’da yaşanan sel böyle geldi
Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.
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