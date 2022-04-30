Giresun tiyatroya 8 oyunla doyacak

Bakan Kurum'dan Meral Akşener'e: 1 milyon 100 bin konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Muğla'nın Ula ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Önce CHP zihniyetinin, bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı'nın TOKİ'ye iftiralar attığını on binlerce TOKİ çalışanının hakkına girdiğini söyleyen Bakan Kurum TOKİ'nin 19 yılı kapsayan 1984-2002 yılları arasında sadece 43 bin konut üretebildiğini, 2002 yılından sonra ise 19 yılda TOKİ'nin 1 milyon 100 bin konut ürettiğini hatırlatarak '1 milyon 100 bin konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oldunuz?' ifadelerini kullandı.