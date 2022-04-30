Giresun tiyatroya 8 oyunla doyacak

Bu yıl 45’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında ‘Giresun Belediyesi 26. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri’ 7 Mayıs’ta başlayacak. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu(GBŞT), 12 gün boyunca devam edecek etkinliğini; Ebegümeci ve Çotanaklar Ayı Burhan oyunları ile açacak. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, etkinlik boyunca 6 ilden 7 tiyatro topluluğunun toplam 8 oyun ile tiyatro severlerin karşısına çıkacağını ve birbirinden farklı oyunları Giresunlular ile buluşturacağını dile getirdi.