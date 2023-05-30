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Gizemli zehirlenmede 65 gündür tedaviler sürüyor

Tokat'ta çalıştıkları ayakkabı imalathanesinde zehirlenen 23 işçinin tedavileri 65 gündür devam ediyor. İşçilerin zehirlenmelerinin nedeni ise hala belirsizliğini koruyor.

09:55 . 30/05/2023 Salı
DHA
Hastaların tedavisi 65 gündür sürüyor.

Hastaların tedavisi 65 gündür sürüyor.

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde yaklaşık 65 gün önce 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı. Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikâyetler bulunuyordu. Tokat'ta çeşitli hastanelerde tedavi altında olan hasta işçilerin yanı sıra Ankara'da bulunan çeşitli hastanelere sevkler yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 65 gündür hastanelerde tedavi altında olan işçilerin belirtilerine tanı bulunamazken hastalar taburcu olmaya başladı. Çalıştıkları fabrika da zehirlendikleri düşünülen 23 hasta işçiden 18'i kaldıkları hastanelerden taburcu edilirken, durumlarında değişme olmadığı ve fizik tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Zehirlenmenin nedeni hala bilinmiyor

Zehirlendikleri düşünülen 23 hastadan 5'i ise durumlarının ağır seyretmesinden dolayı kaldıkları hastanelerden taburcu edilmedi. 23 işçinin zehirlendiği ayakkabı imalathanesiyse kapalı olarak kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeyse hastanelerde tedavi altında olan 23 işçinin zehirlenme nedeninin imalathanede kullanılan hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia da bir gelişme olmadığı kaydedildi.

#Tokat
#Çamlıbel
#Ankara
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