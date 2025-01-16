GKRY'yi eğitim üssü seçen ABD'ye Türkiye'den sert tepki

Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin eden kararını kınayarak bunun vahim bir hata olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkeden askeri teçhizat alımına olanak tanındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan direktif yayımladı.

Skandal direktife Türkiye'den tepki gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapından açıklamada ABD'nin bu kararı kınandı.

Trump'a "Biden'ın bu hatalı adımından dönün" mesajı

Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararın vahim bir hata olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir." denildi.

Öte yandan ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın, mevcut başkan Joe Biden hükümetinin bu hatalı adımından geri dönmesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'den 'KKTC'nin atacağı adımlara destek' vurgusu

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY’nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir.

ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."





ABD'nin GKRY’yi Silah Satışı ve Askeri Eğitim için Uygun Ülke Olarak Tayin Eden Kararı Hk. https://t.co/W6sakYx8sf pic.twitter.com/E3956LneKh — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 16, 2025







