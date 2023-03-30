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Göç İdaresi’nden 'DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildi' iddialarına açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan 'DEAŞ terör örgütü mensubu şahıslara Türk vatandaşlığı veriliyor' iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu bu iddialar asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

13:14 . 30/03/2023 Perşembe
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Göç İdaresi Başkanlığı

Göç İdaresi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, DEAŞ terör örgütü mensuplarına Türk vatandaşlığı verildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.



Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada dolaşımda olan paylaşımların gerçek olmadığı ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan 6 yabancının DEAŞ üyesi olmadığı belirtilerek,
“Belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden “DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği” yönünde gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan provokatif paylaşımların dolaşıma sokulduğu görülmüştür. Mevzubahis paylaşımlarla, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahısların isimlerine yer vermek suretiyle DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddiaları ortaya atılmıştır. “Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancı şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen yabancı uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu bu iddialar asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen yazı ise DEAŞ’tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"
denildi.

“Paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır”

Göç İdaresi Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan paylaşımlar ile ilgili kişiler hakkında hukuki sürecin başlanacağı vurgulanarak, ”Şuurlu bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ’tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.




#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
#DEAŞ
#Yozgat
#İçişleri Bakanlığı
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