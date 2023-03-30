Göç İdaresi’nden 'DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildi' iddialarına açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, DEAŞ terör örgütü mensuplarına Türk vatandaşlığı verildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.
“Paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır”
Göç İdaresi Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan paylaşımlar ile ilgili kişiler hakkında hukuki sürecin başlanacağı vurgulanarak, ”Şuurlu bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ’tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.