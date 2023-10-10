Göçmen kaçakçılığına yönelik sınır bölgelerinde 117 operasyon: 181 organizatör şüphelisi yakalandı

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Göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma sınır bölgelerinde harekete geçti.
Düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı.
❌ İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
Türkiye genelinde #Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,
📌 1️⃣8️⃣1️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
📌Bunlardan 6️⃣2️⃣’si tutuklandı.
📌1️⃣4️⃣’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
📌Operasyonlarda 4️⃣7️⃣5️⃣8️⃣ düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.
Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum