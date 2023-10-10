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Göçmen kaçakçılığına yönelik sınır bölgelerinde 117 operasyon: 181 organizatör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerinin sınır bölgelerinde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıklarken, operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmenin ise yakalanarak ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Kenan Biter
08:33 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma sınır bölgelerinde harekete geçti.


Düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

❌ İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde #Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,


📌 1️⃣8️⃣1️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

📌Bunlardan 6️⃣2️⃣’si tutuklandı.

📌1️⃣4️⃣’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

📌Operasyonlarda 4️⃣7️⃣5️⃣8️⃣ düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum







#Göçmen kaçakçılığı
#İçişleri
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
#Kenan Biter
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