Gündem Göçmenin ölüsünü bile istemiyor
BOLU

Göçmenin ölüsünü bile istemiyor!

Irkçı eylem ve söylemleri ile gündemden düşmeyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çeken uygulamalara yenisini ekledi.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Göçmenin ölüsünü bile istemiyor!
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Önceki gün düzenlenen belediye meclis toplantısında konuşan Özcan, imar konusunun görüşüldüğü maddede konuyu yine göçmenlere getirdi.

YERLEŞMESİNLER BURAYA

  • Bolu’daki mezarlıklarda yer sıkıntısı olduğunu iddia eden Özcan, şunları kaydetti: “Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu.”

KÖYLERE DEFNEDİYORUZ

Bu ırkçı ifadelerin ardından Bolu’da yaşayan Iraklılar ile konuştuk. Bu sorunun yeni olmadığını söyleyen Iraklı vatandaşlar, belediyeden izin alamadıkları için cenazelerini çevre köylere defnetmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Köy mezarlıklarında şimdiye kadar sorun çıkmadığına dikkat çeken Iraklılar, belediye yönetiminin ırkçı tavırlarının hayatlarını zorlaştığını ifade ettiler.

CHP'li Tanju Özcan'dan 'erken seçim' için milletvekillerine istifa çağrısı
GÜNDEM
CHP'li Tanju Özcan'dan 'erken seçim' için milletvekillerine istifa çağrısı
Burnu bile kanamadı

Burnu bile kanamadı

​Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu.
Süper Kupa Real Madridin

Süper Kupa Real Madrid'in

​Şampiyonlar Ligi şampiyonu bıraktığı yerden devam ediyor.
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Partiden düzenli para alıyor

​13 yaşındaki kız çocuğu dalgaların arasında gözden kayboldu.

Komiser yardımcısı lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti.

​Üç kız çocuğunu tekme tokat dövdü.

​Slovenya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı.

WhatsApp'a üç yeni özellik

WhatsApp'a üç yeni özellik

​Ekran görüntüsü almak engellenecek.

​Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.