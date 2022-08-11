Göçmenin ölüsünü bile istemiyor!

Önceki gün düzenlenen belediye meclis toplantısında konuşan Özcan, imar konusunun görüşüldüğü maddede konuyu yine göçmenlere getirdi.
YERLEŞMESİNLER BURAYA
- Bolu’daki mezarlıklarda yer sıkıntısı olduğunu iddia eden Özcan, şunları kaydetti: “Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu.”
KÖYLERE DEFNEDİYORUZ
Bu ırkçı ifadelerin ardından Bolu’da yaşayan Iraklılar ile konuştuk. Bu sorunun yeni olmadığını söyleyen Iraklı vatandaşlar, belediyeden izin alamadıkları için cenazelerini çevre köylere defnetmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Köy mezarlıklarında şimdiye kadar sorun çıkmadığına dikkat çeken Iraklılar, belediye yönetiminin ırkçı tavırlarının hayatlarını zorlaştığını ifade ettiler.