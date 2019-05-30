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EDİRNE

Edirne haberleri... Kaçak göçmenlerden Yunan polisi için 'darp' iddiası

Göçmenleri darp edip Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen Mısırlı Hasan Mahmut ve Ahmet Samir ile Iraklı İbrahim Hıdır, Yunan polisinin, kendilerini 2 gün aç bıraktığını, şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanarak, darbedip, Meriç Nehri kenarına bıraktığını iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü’ devam ediyor.
Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü’ devam ediyor.

İstanbul'dan anlaştıkları organizatöre para vererek, Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Mısır uyruklu Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26) ile Irak uyruklu İbrahim Hıdır (35), Selanik'e gitmek için Dimetoka'da otogara gitti.

Burada Yunan polisine yakalanan kaçak göçmenler, iddiaya göre, 2 gün aç bırakılıp, şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanılarak, darbedildikten sonra Meriç Nehri kenarına getirildi. Burada da plastik mermiyle vurulan göçmenler, zorla Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti.

Türkiye tarafında askerlerce yakalanan kaçak göçmenler, hastaneye götürüldü ve tedavileri yapıldı. Türkiye'de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Hıdır, "Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek, işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak, bizi dövdüler" diye konuştu.

Mahmut ise Yunan polisinin kendilerini ıssız yere götürüp, işkence yaptığını dile getirerek, "Issız bir yere götürdüler. Kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp, elektrik copla bizi dövdüler" dedi.

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