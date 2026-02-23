Gökyüzü inleyecek! Antalya’da HÜRJET’ten ses üstü test

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında, 23 Şubat 2026-16 Mart tarihlerinde Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları gerçekleştirilecek. Uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği, buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği bildirildi.
Açıklamada, belirtilen tarihler arasında muhtemel şekilde duyulabilecek şiddetli seslerin, bilgi dâhilinde gerçekleştirilecek test uçuşlarından kaynaklanacağının değerlendirildiği vurgulandı. Vatandaşların bu sesler nedeniyle endişeye kapılmaması istendi.