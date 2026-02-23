Gökyüzü inleyecek! Antalya’da HÜRJET’ten ses üstü test

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında Antalya’da test uçuşları yapılacağı duyuruldu. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak planlanan uçuşların, 23 Şubat- 16 Mart tarihleri arasında Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar olan deniz sahası üzerinde icra edileceği belirtildi.