Gökyüzü inleyecek! Antalya’da HÜRJET’ten ses üstü test

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında, 23 Şubat 2026-16 Mart tarihlerinde Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları gerçekleştirilecek. Uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği, buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği bildirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında Antalya’da test uçuşları yapılacağı duyuruldu. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak planlanan uçuşların, 23 Şubat- 16 Mart tarihleri arasında Antalya Körfezi’nden Gazipaşa’ya kadar olan deniz sahası üzerinde icra edileceği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle, patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarihler arasında muhtemel şekilde duyulabilecek şiddetli seslerin, bilgi dâhilinde gerçekleştirilecek test uçuşlarından kaynaklanacağının değerlendirildiği vurgulandı. Vatandaşların bu sesler nedeniyle endişeye kapılmaması istendi.


