Gökyüzü meraklıları zirvede buluşuyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin uluslararası en önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı. ASTROFEST2019, bu yıl da aklı gece-gündüz bilimde olanları Uludağ’ın zirvesinde buluşturacak.

Alanında uzman birbirinden önemli bilim insanlarının katılacağı etkinlik, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ Karinna Otel’de gerçekleştirilecek. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans vereceği Türkiye’nin en önemli astronomi etkinliklerinden olan ASTROFEST’te katılımcılar, teleskopla gökyüzü gözlemleri, astronomi ve doğa temalı atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, bilim gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bilimle dolu 3 gün geçirecekler.

ASTROFEST BİR TALİHLİYİ UÇURACAK

ASTROFEST2019’a katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceleyebilecek. Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık edecek olan astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri de gözlemleyebilecek.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından aklı gece gündüz bilimde olanları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan ASTROFEST2019 için kayıtlar da sürüyor. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle talihli bir kişi Bursa semalarında uçak turu kazanacak. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ’da buluşturacak olan etkinliğe katılmak isteyenler http://uludagastrofest.org ya da www.bursabilimmerkezi.org adreslerinden detaylı bilgi alabilecekler.

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