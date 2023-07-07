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Gökyüzü sarıya boyandı: Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi

Kütahya'da bir azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle gökyüzü sarı toz bulutlarıyla kaplanırken, Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalede bulunduğu belirtildi.

20:13 . 7/07/2023 Cuma
AA
Kütahya'da bir azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı nedeniyle gökyüzü sarıya boyandı.

Kütahya'da bir azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı nedeniyle gökyüzü sarıya boyandı.

Kütahya'da bir azot fabrikasındaki nitrik asit sızıntısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı.

Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

"Sınırlı miktarda nitrik asit toprağa ve suya karıştı"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."



#asit sızıntısı
#azot fabrikası
#Kütahya
37 dakika önce
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