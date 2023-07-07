Gökyüzü sarıya boyandı: Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi

Kütahya'da bir azot fabrikasındaki nitrik asit sızıntısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

"Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."