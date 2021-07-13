Gökyüzünde şenlik ​

Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gediz İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve yüzlerce çocuğun katıldığı uçurtma şenliğinde çocukların yanısıra veliler de rüzgarlı havada uçurtma uçurarak teknoloji bağımlılığından sıyrılıp özgürlük hissini doyasıya tattılar.
- En iyi uçan ve en iyi tasarıma sahip olan ve ilk üçe giren uçurtma sahiplerine ödül verildiğini belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Uçurtma şenliğimiz güzel bir etkinlik oldu. Halkın katılımı da yüksek. Özellikle engelli bir kızımızın uçurtmasının en yükseğe çıkması ve birinci olması bizim için ayrı bir heyecan oldu. Gençlerimizin bu şekilde velileri ile birlikte olmaları ve aileleri ile sporun içinde olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.