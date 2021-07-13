Gökyüzünde şenlik Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gediz İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve yüzlerce çocuğun katıldığı uçurtma şenliğinde çocukların yanısıra veliler de rüzgarlı havada uçurtma uçurarak teknoloji bağımlılığından sıyrılıp özgürlük hissini doyasıya tattılar.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2021, 06:45 Yeni Şafak