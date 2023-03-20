Gökyüzünün yerli yıldızları

Türkiye’nin kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ve her geçen gün üzerine daha da eklediği savunma sanayiinin meyveleri alınmaya devam ediyor. Son bir senede özellikle havacılık alanında elde edilen gelişimle, uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren hava araçlarında çalışmalar hız kazandı. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen projelerin bir kısmı yıl sonuna kadar uçuşa hazır hale getirilerek envantere katılması planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın liderliğinde TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak ve HÜRJET uçakları hangardan çıkarak, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde piste çıkarak taksi testlerini başarıyla tamamladı. HÜRJET’in, bu yılın ikinci çeyreği içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı da hangardan çıkarak ilk kez görücüye çıktı. Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla geliştirilen ANKA-3’ün, bu yıl içerisinde hangardan çıkarak ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Paylaşılan fotoğrafta ANKA-3’ün dış silah istasyonlarında, 2 adet Süpersonik İnsansız Hava Aracı da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Kızılelma’da da çalışmalar devam ediyor. Ocak ayında ikinci uçuşunu başarıyla tamamlayan Kızılelma, birçok testi de başarıyla geçiyor.

Kızılelma.

Uluslararası iş birliğinde patlama

Türkiye’nin savunma sanayiindeki atağı uluslararası arenada da iş birliklerini beraberinde getiriyor. Türkiye, savunma sanayiindeki ihracat fırsatları ve tedarikte yaşanan sorunların çözümü için 84 ülkeyle “savunma sanayii iş birliği anlaşması” imzaladı. Savunma sanayiinde sektörel yetkinliklerin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla birçok faaliyet yürütülüyor.

ANKA-3.

HÜRJET.







