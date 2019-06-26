Gölbaşı’nda yaralar sarılıyor

Ankara Gölbaşı’nın Çayırlı ve Velihimmetli mahallelerinde şiddetli yağış, fırtına ve hortumun neden olduğu afet sonrası bölgeye giderek yerinde incelemeler yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken; yetkililerle birlikte, meydana gelen zararla ilgili durum tespitinde bulundu.

Yıkılan ve zarar gören yerlerin onarımı ve zararın karşılanması için Başkan Şimşek’in verdiği talimatların ardından çalışmalara başlayan yetkililer yaraları sarmaya başladı.

BELEDİYE SEFERBER OLDU

Elektrik direklerinin yıkıldığı, çatıların uçtuğu, hayvanların telef olduğu afet nedeniyle oldukça üzüntülü olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, “Mahallelerimiz çok şiddetli bir afet yaşadı. Oluşan hasarın boyutu büyük. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Meydana gelen tahribatın ve zararın karşılanabilmesi için belediye olarak seferber olduk. Talimatları verdim ve arkadaşlar da harekete geçti” dedi.