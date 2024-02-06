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Görgü tanıkları Çağlayan Adliyesindeki terör saldırısını anlattı

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına iki terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle 2 terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırı anında adliye içinde ve dışarıda bulunanlar yaşananları anlattı. Saldırı anını gören Mahir Yıldız, "Olay sırasında ben adliyedeki işlerimi bitirmiştim. Çıkış kapısına yöneldim, silah sesleri duydum. 2 kişi polise uzun namlulu silahlarla ateş etti. Ondan sonra da etkisiz hale getirdiler" derken, adliyedeki terör saldırısında içeride bulunan gördü tanığı Banu Polat, "Bir anda bir panik oldu. Bir bağırış, bir çağrış oldu. Bütün polisler, güvenliklerin hepsi 'yat, yat, yat' diye bağırıyordu. Daha sonrasında polis memuru 'vuruldum, vuruldum' diye bağırdı. Polis memuru vurulduktan sonrasını, hepimizi yere yatırdıkları için göremedim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

16:51 - 6/02/2024 Salı
DHA
Görgü tanıkları o anları anlattı
Görgü tanıkları o anları anlattı

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına iki terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle 2 terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Saldırı anında adliye içinde ve dışarıda bulunanlar yaşananları anlattı.



İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı yapıldı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle iki terörist etkisiz hale getirildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adliye ve Çağlayan Meydanı'na giriş çıkışlar polis ekiplerince kapatılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Polis Özel Hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı. Bomba imha uzmanları teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşın incelemeler yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cansız bedenleri çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



"Polise uzun namlulu silahlarla ateş ettiler"

Saldırı anını gören Mahir Yıldız, "Olay sırasında ben adliyedeki işlerimi bitirmiştim. Çıkış kapısına yöneldim, silah sesleri duydum. 2 kişi polise uzun namlulu silahlarla ateş etti. Ondan sonra da etkisiz hale getirdiler. Bir polis yaralandı. İçeride bayağı bir panik havası oluştu, bayağı bir korku oldu. Giriş ve çıkışlarda kapatıldı. Olay böyle gelişti. Saldırganları ben gördüm. Bir polisi yaralı gördüm ama başka bir bilgim yok" dedi.

Mahir Yıldız

"Polis memuru 'vuruldum vuruldum' diye bağırdı"

Adliyedeki terör saldırısında içeride bulunan gördü tanığı Banu Polat, "Saat 10-10 buçuk suları arasıydı. Ben adliyeye bazı işlemlerimi gerçekleştirmek suretiyle gelmiştim. Bir anda bir panik oldu. Bir bağırış, bir çağrış oldu. Daha sonrasında zaten arkamı döndüğümde bütün polisler, güvenliklerin hepsi 'yat, yat, yat' diye bağırıyordu. Adliyenin içine büyük bir çığlık çıktı. Daha sonrasında polis memuru 'vuruldum, vuruldum' diye bağıraraktan kan içinde kaldı. Dışarıdan bir kişi içeri girmeye çalışıyor. Bir kişi de ateş ediyor. O sıra zaten olay yaşanıyor. Polis memuru vurulduktan sonrasını, hepimizi yere yatırdıkları için göremedim. İçeride sivil vatandaşlardan baygınlık geçirenler, kriz geçirenler oldu. İster istemez korku ve paniğe yol açıldı" ifadelerini kullandı.

Banu Polat




#Çağlayan Adliyesi
#saldırı girişimi
#terörist
#polis
#görgü tanıkları
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