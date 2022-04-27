Grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in prompteri bozuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
OSMAN KAVALA'YA DESTEK
Konuşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Osman Kavala kararı binlerce yargı trajedisinden sadece birisidir. Bugün, meselemiz Osman Kavala değildir. Osman Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmıştır. 1908'deki ruh neyse Gezi de odur. Meşruiyeti yıkmaya çalışanların karşısında duran irade neyse Gezi de odur." dedi.
ERDOĞAN'A PROMPTER ELEŞTİRİSİNDE BULUNUYORDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullanması nedeniyle eleştiren Meral Akşener'in konuşması sırasında prompteri bozuldu. Konuşmasını sürdüremeyen Akşener, bir süre önündeki kağıtları karıştırdı. Kaldığı yeri güç bela bulan Akşener, yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.