Grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in prompteri bozuldu

Spor

Metin Öztürk: Benim favorim Okan Buruk

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde en az 4-5 futbolcu transfer edeceklerini ve bunların arasından ikisinin flaş isimler olacağını söyledi. Öztürk ayrıca, favori teknik direktör adayının Okan Buruk olduğunu ifade etti.