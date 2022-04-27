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Gündem Grup toplantısında konuşan Meral Akşenerin prompteri bozuldu
POLİTİKA

Grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in prompteri bozuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında bir anda prompteri bozuldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı prompter kullandığı gerekçesiyle eleştiren Akşener, konuşmasına bir süre devam edemedi. Önündeki kağıtları karıştıran Akşener, yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Grup toplantısında konuşan Meral Akşenerin prompteri bozuldu
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSMAN KAVALA'YA DESTEK

Konuşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Osman Kavala kararı binlerce yargı trajedisinden sadece birisidir. Bugün, meselemiz Osman Kavala değildir. Osman Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmıştır. 1908'deki ruh neyse Gezi de odur. Meşruiyeti yıkmaya çalışanların karşısında duran irade neyse Gezi de odur." dedi.

ERDOĞAN'A PROMPTER ELEŞTİRİSİNDE BULUNUYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullanması nedeniyle eleştiren Meral Akşener'in konuşması sırasında prompteri bozuldu. Konuşmasını sürdüremeyen Akşener, bir süre önündeki kağıtları karıştırdı. Kaldığı yeri güç bela bulan Akşener, yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.

Meral Akşener'in prompteri bozuldu konuşmasını sürdüremedi
OYNAT 00:42
Meral Akşener'in prompteri bozuldu konuşmasını sürdüremedi
İYİ Parti' Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşurken prompter bozuldu. Konuşmasını sürdüremeyen Akşener, önündeki kağıttan okuyarak sözlerine devam etti. Yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına devam etti.

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