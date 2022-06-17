Gündem Guantonamada 14 yıl kalan Muhammed Veled Salahi anlattı Fotoğraflara bakmak işkence kadar ağırdı
İSTANBUL

Guantonama'da 14 yıl kalan Muhammed Veled Salahi anlattı: Fotoğraflara bakmak işkence kadar ağırdı

ABD’nin en meşhur işkence hapishanesi Guantanamo’daki tutukluların son ortaya çıkan fotoğrafları hayatının 14 yılını orada geçiren Moritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi’yi derinden sarstı.

Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Salahi, “Fotoğraflar, insanlık dışı muamelenin boyutlarının görülmesi açısından önemli. Fotoğraflara baktığımda kendi halimin nasıl göründüğüne dair büyük bir acı hissettim. Yaşadıklarımızın korkunçluğuyla yeniden yüzleştim” dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Guantonamada 14 yıl kalan Muhammed Veled Salahi anlattı: Fotoğraflara bakmak işkence kadar ağırdı
Guantanamo’daki tutuklulara ait fotoğrafların yayınlanmasının yankıları sürüyor.

ABD’nin kurduğu ve dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo’daki tutuklulara ait fotoğrafların yayınlanmasının yankıları sürüyor. Pentagon tarafından çekilen ve New York Times gazetesi aracılığıyla ‘kontrollü şekilde’ servis edilen fotoğraflar işkencenin boyutunu gözler önüne sermişti. Hayatının 14 yılını Guantanamo’da geçiren Moritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi, fotoğrafları gördüğünde hissettiklerini gazetemize anlattı. Salahi, “Orada işkence çektiğimde dışardan nasıl göründüğüne dair bir fikrim yoktu. Fotoğraflara baktığımda çok sarsıldım. Yaşadıklarımızın korkunçluğuyla yeniden yüzleştim” dedi.

Muhammed Veled Salahi
Muhammed Veled Salahi

SANKİ YENİDEN YAŞADIM

Hollanda’da tedavisi devam eden ve yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Moritanyalı mühendis, “Hapishanede geçirdiğim senelerin bende bıraktığı fiziksel etkileriyle mücadele ediyorum. Guantanonoma’da hapis yatmak acı bir deneyim. Üstelik suçsuzken ömrünüzün 14 senesini işkencelerle geçirmek çok ağır. Bu süreci yazdığım kitaplarla dünyaya duyurdum. Oradaki hukuksuzluğu, haksızlığı anlatacak ve gündeme getirecek her girişim değerli. Fotoğraflar, insanlık dışı muamelenin boyutlarının görülmesi açısından önemli. Fotoğraflara baktığımda kendi halimin nasıl göründüğüne dair büyük bir acı hissettim.” dedi.

20 YILDIR AÇIK

ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı “teröre karşı küresel savaş” siyaseti ve Amerikan ordusunun Afganistan’dan çekilmesi büyük ölçüde tamamlansa da 20 yıllık politikanın karanlık yüzü Guantanamo Hapishanesi halen açık bulunuyor. Afganistan, Irak ve diğer bölge ülkelerinde tutuklananların, türlü işkencelere maruz kaldığı Guantanamo Hapishanesi’ne, kuruluşundan sonraki 1 yıl içinde 680 şüpheli getirildi. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da 797 şüpheli tutuldu. “Dünyanın en kötü hapishanesi” olarak tanımlanan Guantanamo’daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı.

Prisoner 760
Prisoner 760

Hayatı film oldu

Muhammed Veled Salahi (Mohamedou Ould Slahi), 11 Eylül saldırısının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı. 14 yıl Guantanamo’da hapis yattıktan sonra mahkeme suçsuzluğunu kabul etti ve serbest bıraktı. Yaşadıklarını”Guantanamo Günlüğü”kitabında toplayan Salaihi'nin, çok satanlar arasına giren kitabından uyarlanan “Prisoner 760” filmi geçtiğimiz yıl gösterime girdi. Sherlock karakteriyle adından söz ettiren, Benedict Cumberbatch'in başrolünü üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster da rol aldı.

Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları
FOTOĞRAF 21
Title
11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin \"teröre karşı savaş\" adı altında izlediği politika sonucu oluşturulan Guantanamo, \"kara leke\" olarak nitelendiriliyor.<br>
Title
Guantanamo, hukuksuz işkenceler ve haksız tutuklamaların yanı sıra savunmasız infazlara sahne oldu.<br>
Title
Guantanamo'dan yeni kareler<br>Söz konusu gözaltı kampındaki tutuklulara dair bir dizi gizli ve daha önce yayınlanmamış fotoğraflar ortaya çıktı.
Title
New York Times gazetesinin yayınladığı fotoğraflarda, 2002 yılında tartışmalı hapishaneye gönderilenlerin zincirli, gözleri bağlı ve kulak koruyuculu anları yer alıyor.<br>
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Tutukluların halini gösteren fotoğraflar<br>Fotoğraflar, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve Washington'daki diğer yetkililere savaş zamanı gözaltı ve sorgulamaların başlangıcına dair yaşananları aktarmak için çekildi.
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Bazı tutukluların ellerinin bantlandığına ilişkin anlar da dikkat çekiyor. Guantanamo'da görevli askerlerin, yetersiz beslenmiş olabileceklerinden dolayı mahkumları kaldırmanın oldukça kolay olduğunu dile getirdiği belirtildi.
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İşkence görenlerin sayısı<br>ABD Savunma Bakanlığı verilerine işaret edilen şimdiye kadar Guantanamo'da yaklaşık 800 şüpheli işkence gördü.
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\"Dünyanın en kötü hapishanesi\" olarak tanımlanan Guantanamo'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı.
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Turuncu giysiler giydirilen zanlıların statüleri, Guantanamo ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.
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Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo'daki tutuklularla ilgili geçmiş yıllara ait kareler yayınlandı.

Guantanamo'da iki yıl
GÜNDEM
Guantanamo'da iki yıl


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