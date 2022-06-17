Guantonama'da 14 yıl kalan Muhammed Veled Salahi anlattı: Fotoğraflara bakmak işkence kadar ağırdı

ABD’nin kurduğu ve dünyanın en kötü hapishanesi olarak bilinen Guantanamo’daki tutuklulara ait fotoğrafların yayınlanmasının yankıları sürüyor. Pentagon tarafından çekilen ve New York Times gazetesi aracılığıyla ‘kontrollü şekilde’ servis edilen fotoğraflar işkencenin boyutunu gözler önüne sermişti. Hayatının 14 yılını Guantanamo’da geçiren Moritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi, fotoğrafları gördüğünde hissettiklerini gazetemize anlattı. Salahi, “Orada işkence çektiğimde dışardan nasıl göründüğüne dair bir fikrim yoktu. Fotoğraflara baktığımda çok sarsıldım. Yaşadıklarımızın korkunçluğuyla yeniden yüzleştim” dedi.
SANKİ YENİDEN YAŞADIM
Hollanda’da tedavisi devam eden ve yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Moritanyalı mühendis, “Hapishanede geçirdiğim senelerin bende bıraktığı fiziksel etkileriyle mücadele ediyorum. Guantanonoma’da hapis yatmak acı bir deneyim. Üstelik suçsuzken ömrünüzün 14 senesini işkencelerle geçirmek çok ağır. Bu süreci yazdığım kitaplarla dünyaya duyurdum. Oradaki hukuksuzluğu, haksızlığı anlatacak ve gündeme getirecek her girişim değerli. Fotoğraflar, insanlık dışı muamelenin boyutlarının görülmesi açısından önemli. Fotoğraflara baktığımda kendi halimin nasıl göründüğüne dair büyük bir acı hissettim.” dedi.
20 YILDIR AÇIK
ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı “teröre karşı küresel savaş” siyaseti ve Amerikan ordusunun Afganistan’dan çekilmesi büyük ölçüde tamamlansa da 20 yıllık politikanın karanlık yüzü Guantanamo Hapishanesi halen açık bulunuyor. Afganistan, Irak ve diğer bölge ülkelerinde tutuklananların, türlü işkencelere maruz kaldığı Guantanamo Hapishanesi’ne, kuruluşundan sonraki 1 yıl içinde 680 şüpheli getirildi. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre ise şimdiye kadar Guantanamo’da 797 şüpheli tutuldu. “Dünyanın en kötü hapishanesi” olarak tanımlanan Guantanamo’daki gündelik hayata ilişkin görüntüler, bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı.
Hayatı film oldu
Muhammed Veled Salahi (Mohamedou Ould Slahi), 11 Eylül saldırısının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı. 14 yıl Guantanamo’da hapis yattıktan sonra mahkeme suçsuzluğunu kabul etti ve serbest bıraktı. Yaşadıklarını”Guantanamo Günlüğü”kitabında toplayan Salaihi'nin, çok satanlar arasına giren kitabından uyarlanan “Prisoner 760” filmi geçtiğimiz yıl gösterime girdi. Sherlock karakteriyle adından söz ettiren, Benedict Cumberbatch'in başrolünü üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster da rol aldı.