Gülen’in avukatı Adnan Şeker FETÖ’cülerden dosya başı 300 avro almış

FETÖ’nün 10 bin şüphelinin soruşturma bilgilerini sızdırdığı, delillerle ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker’in, soruşturma ve yakalama bilgilerini Malatya Doğanşehir Adliyesi katiplerinden Nazif Gürkan Şen üzerinden elde ettiği tespit edilmişti. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, AdnanŞeker ile 6 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “rüşvet vermek”, “gizliliği ihlal” ve “suçluyu kayırma” suçlarından mahkumiyetine ilişkin hükmün gerekçesini açıkladı.

Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker

10 BİN KİŞİYE BAKTILAR

Nazif Gürkan Şen’in, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında görev yaptığı savcıların e-imzalarıyla UYAP üzerinden 28 PKK’lı, 2 DHKP-C’li, 4 MKP’li, geri kalanı FETÖ’cü 10 bine yakın terör şüphelisinin sorgulamasını yaptığı belirlenmişti.

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Gerekçeli kararda; şebekenin rüşvet karşılığı örgüt üyelerinin soruşturma bilgilerini nasıl sızdırdıkları, tape kayıtları, yazışmalar, itirafçı beyanları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller ışığında anlatıldı.

SORGULAMA TARİFESİ

İkilinin yaptığı anlaşma gereği Nazif Gürkan Şen, hakkında yakalama kararı olan FETÖ’cülerin sorgulama ekran görüntülerini 50 lira karşılığında WhatsApp üzerinden Adnan Şeker’e göndermeye başladı. Şen’in 10 bin 815 lira olan bakiyesi, sorgulamalardan sonra 548 bin 665 liraya çıktı. Şeker kardeşler de kurdukları rüşvet ağıyla hakkında yakalama kararı olup olmadığını öğrenmek için kendilerine başvuran FETÖ’cülerden 400 lira, yurt dışındaki örgüt üyelerinden ise 300 avro aldı.

GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu

Çark böyle işliyor

Adnan Şeker’in, kimlik numaralarının bulunduğu listeyi WhatsApp üzerinden Şen’e gönderdiği, Şen’in de kimlerin yakalama kararı olduğunu ya da hakkında soruşturma açıldığını UYAP ekran görüntüsüyle bildirdiği tespit edildi. Bu şekilde hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen örgüt mensuplarının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı. Firarilerin, yakalama kararını gösteren fotoğrafla kaçtıkları ülkelere iltica başvurusu yaptıkları, kararın gerekçesine de yansıdı.