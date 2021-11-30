Gündem Gülenin avukatı Şekerden para karşılığında ByLock kontrolü
ANKARA

Gülen’in avukatı Şeker'den para karşılığında  ByLock kontrolü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan örgüt üyesi Adnan Şeker, ByLock’u pazara dönüştürmüş. Kardeşi Yaşar Şeker ile birlikte hareket eden Adnan Şeker’in, para karşılığı kişilerin ByLock listesinde olup olmadığını sorgulattığı belirlendi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Gülen’in avukatı Şekerden para karşılığında ByLock kontrolü
ByLock

FETÖ’cü avukat Adnan Şeker, kendisine ulaşan örgüt mensuplarının ByLock listesinde yer alıp almadığını para karşılığı sorgulattığı anlaşıldı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 35 yıl hapse mahkum edilen Adnan Şeker’le ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Adnan Şeker ve kardeşi Yaşar Şeker’in telefon incelemeleri sırasında yaptıkları yazışmalar tespit edildi.

TOP SAKALLI HIYAR BAKIYOR

Siber polislerince hazırlanan inceleme raporuna göre, 2018’de Yaşar Şeker, “Abi bir arkadaşın Lock kaydı var mı öğreneceğiz de siz bakıyor musunuz?” diye sorduğu, Adnan Şeker’in ise “Lock kaydı dediği ByLock listesinde olup olmadığı. Bakılabiliyor. Top sakallı hıyar bakıyor” yanıtını verdiği belirlendi.

SORGULAMAYI YAPAN KİM?

Şeker’in bahsettiği “top sakallı” kişinin Murat B. olduğu, bu kişinin aracılık ettiği anlaşıldı. Sorgulamayı yapan kamu görevlisinin kimliği ise tespit edilemedi. Kamu görevlisinin tespit edilmesi amacıyla ByLock sorgu kayıtlarının incelenmesi için izin talep edildi.

Şeker kardeşlerin 26 Aralık 2018’de yaptığı yazışmalarda ise FETÖ’cüler hakkında hazırlanan iddianamelere ulaşmaları durumunda elde edecekleri parayı konuştukları görüldü. Söz konusu yazışmalar şu şekilde: Yaşar Şeker: Bu iddianamelere ulaşmak için sanırım birisini bulduk. Adnan Şeker: Öyle mi harika olur. Yaşar Şeker: Ayrıca yakalama ve tutuklama kararlarına da ulaşabilirlerse çok büyük bir rant ve iş olur.

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