Gündem Gültak; 5 binlik imar planının acilen hazırlanması çağrısı yapı
YEREL GÜNDEM

Gültak; ‘5 binlik imar planının acilen hazırlanması’ çağrısı yapı

Mithat Paşa Mahallesi’ni ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, şehrin 1/5 binlik imar planının en kısa sürede bitirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçmesi için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gültak; ‘5 binlik imar planının acilen hazırlanması’ çağrısı yapı
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak

Mersin’in en büyük sorununun ‘imar’ olduğunu yineleyerek, bu sorunu Büyükşehir Meclisi’nde de sürekli dile getirdiğini ifade eden Başkan Gültak; “Bu işin hızlanması lazım. İnsanlarımız ev yapmak, evini yenilemek istiyor, fakat ben imar veremiyorum. Neden? Çünkü 1/5 binlik imar planı daha bitmedi. Şu anda GMK’nın altının 5 binliği geçti. Binliğini de belediyemizde aylarca tartışmamıza rağmen, muhalif Meclis üyelerimiz, ‘biraz daha bakalım’ dediler ve Eylül ayına kaldı.

Sonra Mersin Büyükşehir’e yollayacağız, orada tartışılacak. GMK’nın altındaki bölgenin imarı, yılsonuna doğru bitecek. Fakat GMK’nın üstünün 5 binlik planı bitmedi. O bitecek, sonra biz 1/1000’liği yapacağız. Büyükşehir ne kadar hızlı bitirirse, biz de o kadar hızlı sonuçlandırırız. Halkımızın imarla ilgili sorunlarını çözebilmemiz için planın bir an önce bitirilmesi lazım” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümü elbirliğiyle başlatmamız lazım”

Konuşmasında; “Kentsel dönüşüm sorunu, sadece Akdeniz Belediyesi, Merkezi İdare veya TOKİ’nin tek başına yapacağı iş değil” diyen Başkan Gültak; “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bir an önce istekli vatandaşlarla bir araya gelmesi, mahallelerde artık alternatifler üretmesi gerekiyor. Çay, Barış ve Turgut Reis mahallesindeki insanlara ben nasıl ulaştıysam, siz de ulaşabilirsiniz. Şu an Çay Mahallesi’nde ilk etapta 3 ila 5 katlı 415 konut, 44’ün üzerinde işyeri, camisi ile 140 dönümlük arazide toplam 700 konut yapılıyor. Bunun Türkiye’de başka bir örneği yok” diye konuştu.

“Geçmişte güzel laflar edilmiş, fakat sorunlar halının altına süpürülmüş”

“Bu şehirde, özellikle de Akdeniz’de, 50 yıllık, 100 yıllık evler var” diyen Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunun çözüm yöntemi, yerinde kentsel dönüşümdür. Çay ve Barış mahallelerinde devlet biraz zarar ediyor. Vatandaş da bunun farkında. Barış Mahallesi’nde vatandaşlarımızın yüzde 82’si gelip gönüllü imzalarını attı. Fakat bunu sadece Akdeniz Belediyesi veya TOKİ’nin imkânları ile yapamayız.

Gelmiş geçmiş belediye başkanları güzel laflar etmişler, ama seçildikten sonraki 5 yılda hiçbir şey yapmamış, sorunları halının altına süpürmüşler. Vatandaşlarımıza nasıl yeni parklar ve yeşil alanlar kazandıracağız? Birbirini kesen bu sokakları nasıl düzelteceğiz? İmar nasıl düzelecek? Ada bazında yeniden çalışıp, insanlarımızın mağdur olmayacağı bir formül üretip, yerinde kentsel dönüşüm projelerini başlatmak zorundayız.”

“Beş yılda bin 500 konut yapılmış olur”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak; girişimleri sonucu kent merkezinde yer alan Barış Mahallesi’ni kapsayacak kentsel dönüşüm ihalesinin de 30 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını belirterek; “Arkasından Turgut Reis Mahallemiz geliyor.

Böylelikle 5 yıl içinde yaklaşık bin 500’ün üzerinde konut yapılmış olacak. Bir alt belediye için bu büyük bir iştir. Bir bu kadarını da Büyükşehir yapsa 3 bin konut olurdu. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri istikrarlı olur isek, sadece 10-15 yıl içinde bu sorun tamamen ortadan kalkmış olur.”

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