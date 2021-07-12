Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak



Gümüşhane’de 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Tünel kazı çalışmalarında yıl sonunda ışık görüneceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş, 2021 yılı sonunda ışık görülmesi beklenen ve tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın en uzun ikinci karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde kazı miktarının yüzde 89,10 seviyesine ulaştığını söyledi.

Yeni Zigana tünelinde kazı miktarının yüzde 89,10 seviyesine ulaştığı.

Ateş, bu yıl sonunda ışığı görme hedefinde şaşma olmadığını ve o istikamette çalıştıklarını sözlerine ekleyerek kentte devam eden diğer karayolu yatırımları hakkında bilgi verdi.

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EKONOMİ Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli Yeni Zigana'da kazı çalışmalarının yüzde 90’a yakını tamamlandı

Yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane’de toplam 8 milyar 353 milyon TL olan 196 proje yürütüldüğünü, yıl içerisinde kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 296 milyon TL ile Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getirdi.