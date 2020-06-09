Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gümüşhanede define aranması için kazılan Dipsiz Göl su tutmaya başladı
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane haberleri... Define aranması için kazılan Dipsiz Göl su tutmaya başladı

Gümüşhane'de define aranması için kazılan Dipsiz Göl su tutmaya başladı

Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Güncel durum itibarıyla göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu görülmektedir. Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA

Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu belirtildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan alanda uzman görüşleri çerçevesinde düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Dipsiz Göl' açıklaması: Görevden uzaklaştırıldılar
GÜNDEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Dipsiz Göl' açıklaması: Görevden uzaklaştırıldılar

İHA
Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu bildirildi.

Çalışmalar sonucunda, gölün su tutmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Güncel durum itibarıyla göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu görülmektedir. Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir. Alanda doğal ortamın oluşmaya başladığı, kurbağaların yüzdüğü görülmektedir.
  • Uzmanlarla yapılan değerlendirmede, aşırı sıcaklarla birlikte kurak bir bahar döneminin geçtiği, alanın sadece kar sularının birikintilerinden faydalanabildiği, gölün doğal yapısının bozulmaması için göl tabanında doğal malzeme kullanıldığı ve zeminde kullanılan doğal malzemenin suya doyması gerektiği, bölge yakınında kar sularıyla beslenen derenin bile temmuz ayı ortalarında kuruduğu, bu nedenle kurak havanın temmuz, ağustos aylarındaki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için doğal ortamdan biraz daha su verilmesinin uygun olabileceği ifade edilmiş olup, bu çerçevede hareket edilerek hemen yakınındaki dereden bir miktar su aktarımına başlanmıştır."

İHA
Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu belirtildi.

Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur
GÜNDEM
Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

Define kazısında yok olan Dipsiz Göl için tek umut kaldı
FOTOĞRAF 18
Title
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi.
Title
Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Title
Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.
Title
Olayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Ankara Barosu, Dipsiz Göl’de define arama ruhsatı veren sorumlular hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Title
Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.
Title
Taşköprü Yaylası’nın yolu aralık ayında yağan karla ulaşıma kapanmıştı. Dipsiz Göl alanı da yağan karla dolmuştu. Baharla birlikte kardan kapalı yolu ulaşıma açılan Dipsiz Göl’ün yer aldığı Taşköprü Yaylasına yeniden ulaşım sağlandı. Dipsiz Göl’ün kış aylarında biriken karın erimesi ile su tutması bekleniyor.
Title
Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün orijinalliğinin bozulduğunu belirtti. Bektaş, “Önemli olan Dipsiz Göl’deki yaşayan fauna ve floraydı. Define kazısında bu özellikleri alıp götürüldü. Göl tahrip edildiğine göre bundan sonra orada oluşacak olan su, basit bir göl veya gölet olur. Bununda orijinalliği bozulduğu için bilimsel bir anlamı olmaz. Gölün eski durumuna dönmesi mümkün değildir. Zaman içerisinde belki o gölde fauna olur ama uzun bir zaman alır. Yapılan yanlış iş maalesef gölün orijinalliğini bozmuştur. Gölde yaşayan canlıların özelliklerini kaybettirmiştir. Artık suni göl haline gelmiştir” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Dipsiz Göl’ün eriyen karla su tutması bekleniyor
Define kazısında yok olan Dipsiz Göl için tek umut kaldı
Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl'ün, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutması bekleniyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün orijinalliğinin bozulduğunu belirterek “Dipsiz göl artık suni göl olur “dedi.


Abone Ol Google News
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Libyada söz sahibi Türkiyedir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TVkomedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.

100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
En büyük tehlike rehavet

En büyük tehlike rehavet

​Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.