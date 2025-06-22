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Gümüşhane haberleri: Ters yönde ilerleyen iki araca 18 bin lira ceza

Gümüşhane haberleri: Ters yönde ilerleyen iki araca 18 bin lira ceza

20:4722/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
IHA
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Ters yönde ilerleyen iki araca 18 bin lira ceza
Ters yönde ilerleyen iki araca 18 bin lira ceza

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ters yönde seyreden iki araca toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulandı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kelkit ilçesinde ters yönde seyreden iki aracın tespit edildiği belirtildi.


Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi kapsamında toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.


Paylaşımda, "Trafikte Kural, Hayattır" mesajıyla sürücülere uyarıda bulunuldu.



#Gümüşhane
#Ters yönde giden araç
#Trafik cezası
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