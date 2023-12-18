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Gümüşhane Kelkit'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre saat: 01.15'de Gümüşhane Kelkit'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01:32 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:49 - 18/12/2023 Pazartesi
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

#Deprem
#AFAD
#Gümüşhane
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