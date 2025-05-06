Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı: İkisi yaya 11 yaralı

Kelkit-Erzincan kara yolunda, Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.