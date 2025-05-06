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Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı: İkisi yaya 11 yaralı

Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı: İkisi yaya 11 yaralı

10:326/05/2025, Salı
DHA
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya, 11 kişi yaralandı.

Kelkit-Erzincan kara yolunda, Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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