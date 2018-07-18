Gündem Gümüşhanede PKKlı teröristlerle çatışma çıktı
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı - Gümüşhane haber

Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Terörist grup, havadan ve karadan sürdürülen operasyonla takibe alındı.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik, Gümüşhane'de teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.
Mehmetçik, Gümüşhane'de teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde Elceğiz köyü kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Terörist grup, havadan ve karadan sürdürülen operasyonla takibe alındı.

İlçe kırsalında operasyonlar sürerken, çatışmaya ilişkin görüntüler amatör kamera tarafından kaydedildi.

İlçenin Üçtaş köyü kırsalındaki operasyonda, 15 Temmuz'da, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu olduğu öğrenilen, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirilmişti.

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.