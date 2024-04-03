|
Gündem

Gümüşhane'de sol ön ayağı kopmuş 'topal ayı' görüntülendi

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve sol ön ayağı kopmuş olarak görüntülenen ayı şaşkınlığa sebep oldu. Ayının 1 yıl önce de yine kopuk ayaklı haliyle görüntülendiği öğrenildi.

09:20 - 3/04/2024 Çarşamba
IHA
Ayının 1 yıl önce de yine kopuk ayaklı haliyle görüntülendiği öğrenildi.
Ayının 1 yıl önce de yine kopuk ayaklı haliyle görüntülendiği öğrenildi.

Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Keçikaya köyünde sol ön ayağı kopmuş vaziyette bir ayı görüntülendi.

Keçi Kayalıkları olarak adlandırılan dağlık alanda yaban hayatını gözlemleyen ve 1 yıl önce de yine yakın bir bölgede sol ayağı kopuk vaziyette görüntülediği ayıyı tekrar kayda alan Tutar, ayının bir ayağı kopuk vaziyette sekerek hayatta kalmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Kış uykusundan yeni uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayının o anları kameralara yansırken, vahşi hayvanın nasıl avlanıp hayatta kalabildiği de merak konusu oldu.



#Gümüşhane
#Ayı
#Muhammet Tutar
#Keçikaya
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe'den açıklama!