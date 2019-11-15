Gündem Gümüşhanede valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl yok oldu
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane haberleri: Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane'de valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Define araması yapılan alanda herhangi bir tarihi eserin bulunmadığı açıklandı.
Define araması yapılan alanda herhangi bir tarihi eserin bulunmadığı açıklandı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.

DHA
Define araması yapılan alanda herhangi bir tarihi eserin bulunmadığı açıklandı.

Gölde iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

Dipsiz Göl'ün eski hali.

Apollinaris lejyonunun hazinesi arandı

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmıyor.

DHA
Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı.

Valilik: Göl alanı eski haline getirildi

Gümüşhane Valiliğinden, Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili dün yazılı açıklama yapıldı. Kazı çalışması için 2 kişinin İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine kazı izni verildiği belirtildi.

DHA
Define araması yapılan alanda herhangi bir tarihi eserin bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, "Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.

Toprakla doldurulmuş

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı.

Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
FOTOĞRAF 22
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Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu.
Title
Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.
Title
5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.
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Kazının ardından gölün su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.
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'YAYLANIN GÜZELLİĞİ GÖLDÜ, YOK OLDU' <br> <br> Taşköprü Yaylası’nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi. Nuriye Dervişoğlu, “Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana ‘su arıyoruz’ diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Ben de onlara ‘gölü kapatın’ dedim. Ne olacak bilmiyorum” dedi.
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Ömer Bilgin de “Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar” diye konuştu. Ali Bilgin ise “Gölde define arıyorlar diye duydum” dedi.
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TARİHÇİ ÜÇÜNCÜOĞLU: O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI <BR> <BR> Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Üçüncüoğlu, Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. ..
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Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi sırasında o bölgede kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor...
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Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için de çok fazla dedikodu olması normal. Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor dedi.
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Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Title
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor.


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