Günde 38 mobbing şikâyeti

2024 yılında iş yerinde baskı ve yıldırma politikaları uygulanan 14 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Bu anlamda günde ortalama 38 mobbing başvurusu yapıldığı belirtildi. 2023 yılında mobbing başvurusu sayısı 8 bin 845 olurken 2024 yılında bu rakamın yaklaşık yüzde 60 artışı dikkatleri çekti. Bunun yanı sıra Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170’e Mart 2011’den Aralık 2024’e kadar 145 bin 308 mobbing şikâyet başvurusu yapıldığı belirtiliyor. Bu anlamda yılda yaklaşık 10 bin 300 kişi ortalama mobbing ile karşı karşıya gelip bunu şikayetlerine yansıtıyor. Başvuruların tamamını değerlendirirken yapılan mobbinglerin ispatlanması durumunda ise yargı yolunun tutulduğu belirtiliyor. Başvuru yapılan mobbinglerin yaklaşık yüzde 50’sinin ise ispatlanabildiği bildirildi.