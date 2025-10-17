Yeni Şafak
'Gündoğmuşlar' çetesine yönelik operasyonda altı tutuklama

22:5417/10/2025, Cuma
IHA
Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. (Foto: Arşiv)
Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. (Foto: Arşiv)

Bursa'da 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Gündoğmuşlar" olarak bilinen suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda 13 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "Gündoğmuşlar" olarak bilinen suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



#Bursa
#Suç Örgütü
#Operasyon
