Gurbetçilerden yoğun katılım: Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK güdümündeki seçim stratejisi, CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinde FETÖ iltisaklıların CHP sıralarından vekil yapılması, KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cülere verilen sözler ve terör tutsakları için yapılan 'özgürlük' çağrıları sonrası rahatsızlık duyan CHP'li 24 milletvekilinin geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yakın bazı kişilerle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldırması beklenen CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla İnce’ye “partiye geri dön” çağrısı yapması bekleniyor. İnce'nin bugün Twitter hesabından yaptığı, "Vazgeçtik mi? Asla" paylaşımının da bu çağrıya hazırlık olduğu ifade ediliyor.