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Gurbetçilerden yoğun katılım: Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Seçimlerin ikinci turu için gurbetçiler adeta sandıklara akın etti. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ererken, gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor. Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

22:12 . 26/05/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.


CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor
CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti: 24 milletvekili Muharrem İnce için kazan kaldırıyor

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK güdümündeki seçim stratejisi, CHP içerisindeki Atatürkçüleri de rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinde FETÖ iltisaklıların CHP sıralarından vekil yapılması, KHK'larla kamu görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cülere verilen sözler ve terör tutsakları için yapılan 'özgürlük' çağrıları sonrası rahatsızlık duyan CHP'li 24 milletvekilinin geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yakın bazı kişilerle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldırması beklenen CHP'li Atatürkçülerin yayınlayacakları deklarasyonla İnce’ye “partiye geri dön” çağrısı yapması bekleniyor. İnce'nin bugün Twitter hesabından yaptığı, "Vazgeçtik mi? Asla" paylaşımının da bu çağrıya hazırlık olduğu ifade ediliyor.


#cumhurbaşkanı seçimi
#gümrük
#Yurt dışı seçmen
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