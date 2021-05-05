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ANKARA

​Gürsel Tekin emlakçılık

“Engin Gayrimenkul & Arsa” isimli bir firma CHP’li Edremit Belediyesi’nin Kaz Dağları’nda imara açtığı tarım arazilerini “Doğrudan Satış” reklamlarıyla satmaya başladı. 300 metrekaresi 29 bin 900 avrodan satışa sunulan arsaların reklamında CHP’li Gürsel Tekin de rol aldı. Tekin reklamda, “Param olsaydı Körfez’deki bütün arsayı kapatabilirdim” diyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Gürsel Tekin emlakçılık
Gürsel Tekin

Engin Gayrimenkul & Arsa isimli bir firma Edremit Kaz Dağları Zeytinli deresinde bulunan birinci sınıf tarım arazilerini “Doğrudan Satış” reklamlarıyla satmaya başladı. 300 metrekaresi 29 bin 900 avrodan satışa sunulan arsaların reklamında CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ’ın da rol aldığı görüldü.

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PARAM OLSAYDI KÖRFEZ’İ KAPATIRDIM

  • Geçtiğimiz ay Küçükkuyu’daki bir inşaat firmasının reklamında boy gösteren CHP’li Tekin, bu sefer de projenin satışına destek vermek için Enginkent tanıtımında oynadığını söyledi. CHP’li Tekin doğrudan satış videosunda şunları kaydetti: “Param olsaydı Körfez’deki bütün arsayı kapatabilirdim. Şunu söylemek istiyorum insan iki türlü şeyle yaşıyor biri hava diğeri su. İkisi temiz değilse yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Bugüne kadar siciline de baktım tertemiz bir sicilin olduğu için bunları tertemiz satarsın hiçbir sıkıntın olmaz.” Balıkesir Akçay’da Denize 300 metre ve şehir merkezine 2 kilometre olarak pazarlanan projede yer alan arsaların bulunduğu konumda yapılaşmanın bulunmadığı Çıkrıkçı Köyü tarafında birinci sınıf tarım arazisi olduğu tespit edildi.

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KAZ DAĞLARI BETONLAŞMAYA BAŞLADI

Ayrıca iddialara göre İmar Kanunu’na göre imar uygulamasında yüzde 45’e kadar mülk sahibinden kesinti yapılması gerekmesine rağmen Kaz Dağları’nda bulunan hiçbir yapılaşmadan kesinti yapılmadı. Bunun sonucu yeşil alanı, parkı, pazar yeri, otopark gibi sosyal donatı alanı olmayan, sar yollardan ve sadece konutlardan oluşan imar planları yüzünden Kaz Dağları betonlaşmaya başladı.

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BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİ

  • Kaz Dağları’ndaki kıyımın algı yönetimiyle büyükşehir belediyesinin üzerine atılmaya çalışıldığını kaydeden Balıkesir AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, “Arsaların konumu itibariyle Büyükşehir Belediyemize Çevre Bakanlığı tarafından ‘Kentsel Dönüşüm İşlemleri’ için kaynak oluşturmak üzere verilen gayri menkule yakın olması sebebiyle Edremit ilçemizde ‘Büyükşehir Belediyesi Satışa Başladı’ şeklinde haberler, yorumlar yapılmaya başlamıştır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki satış yapılan arsalar Büyükşehir Belediyemizin yeri değildir. Büyükşehir Belediyemizin gayri menkulü TURBAN Tesisleri arkasında üç tarafı konutlarla yapılaşmış, Ülkü Yolu ve Zeytinli Deresi ile Akçay arasındadır. Oysa firma tarafından satışa sunulan arsalar Zeytinli deresinin diğer tarafında Edremit Özel OSB yeri olarak ayrılan yerden sonra Çıkrıkçı denilen mevkide Burhaniye sınırında bir alandadır. Satışa sunulan arsaların bulunduğu yer ve etrafı boş, yapılaşmamış bir alanda olup bu yerin Çıkrıkçı Köyü tarafı birinci sınıf tarım arazisidir” dedi.

İmar katliamına uğruyor

Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yapan isimleri sürekli Edremit’te gördüklerini dile getiren Şahin sözlerine şöyle devam etti: “CHP’nin Genel Merkez yöneticileri, CHP’nin başka illerdeki milletvekillerini, Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi Belediye Başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP’nin sahil ilçelerinde görüyoruz. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP’li siyasiler ve belediyelerin müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta İmar katliamına uğruyor.

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