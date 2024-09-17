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Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarih uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresinin 27 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.

10:47 - 17/09/2024 الثلاثاء
AA
Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.
Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.


Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



Başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılıyor

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.


Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.


Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.


Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.







#hac ön kayıt başvurusu
#hac
#Diyanet işleri Başkanlığı
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