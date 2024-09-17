Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarih uzatıldı

2025 haccı için ön kayıtlar 16 Eylül'de sona eriyor. Bugüne kadar 100 bin kişi ilk defa kayıt yaptırdı, 1,5 milyon aday da hac kaydını yeniledi. Kaydını yenilemeyen 700-800 bin aday da tek tek bilgilendirildi.