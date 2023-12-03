Hâkim ve Savcılar Kanunu değişiyor

Bu kapsamda, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları daha nesnel ölçütlerle bağlanacak. Kanun değişikliğinin 2024 yılında Meclis’e sunulması beklenen 8’inci Yargı Paketi’nde yer alması için çalışmalar sürüyor.





TASLAK TAMAMLANDI

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hâkimler ve savcılar hakkındaki disiplin sürecinin, daha anlaşılır, nesnel ve uygulanır hâle getirilmesi amacıyla mevzuat değişikliği taslağını tamamladı. Değişiklikle, disiplin sisteminin işleyişi ve sürecin makul sürede sonuçlandırılması sağlanacak. Hâkim ve savcıların bu süreçteki hakları güçlendirilecek. Disiplin kararları kişisel verilerin korunması koşuluyla kamuoyuna açılarak sürecin şeffaflaşması sağlanacak. Bu kapsamda, atama, nakil ve sürekli yetki sistemi, coğrafi teminatı ve uzmanlaşmayı güçlendirecek şekilde düzenlenecek.

Mesleğe kabul şartları ile inceleme usulleri yeniden belirlenecek. Bunun için de mevzuat değişikliğine gidilecek. Edinilen bilgiye göre, ilk etapta HSK mesleğe kabul bürosu, mesleğe kabul sistemi ile ilgili durum analizi yapacak.





MESLEĞE KABUL SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Karşılaştırmalı hukukta mesleğe kabul sistemine ilişkin iyi uygulama örnekleri incelenerek raporlanacak. Bu çerçevede mesleğe kabul ilkelerinin belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılacak. Hâkim ve savcı adaylığı mülakat komisyonunda kuruldan daha fazla temsilci bulunması da sağlanacak.





TERFİ SİSTEMİNE GÜNCELLEME

Terfi sisteminin güncellenmesi için HSK bünyesinde oluşturulan çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, hâkim ve savcıların terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.



