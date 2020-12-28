Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü 5 yaralı

Spor

Alex de Souza yeşil sahalara geri dönüyor: Taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, yorumculuk yaptığı ESPN Brazil kanalından ayrıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden kararını duyuran Alex, yorumculuğu neden bıraktığını açıkladı.