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HAKKÂRİ

Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı.
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.

  • Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA
Hakkari'de minibüs ile tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA
Yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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