Hakkari'de PKK'ya karşı operasyon

CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin

Düzce'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına giden bir vatandaş, 'Bu memleketi bölmeye çalışmayın' diyerek tepki gösterdi. CHP'den istifa ettiğini belirten vatandaş, 'Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin.' ifadelerini kullandı.

