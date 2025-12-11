Yeni Şafak
Hakkında 179 suç kaydı bulunan şüpheli AVM’de yakalandı

Hakkında 179 suç kaydı bulunan şüpheli AVM'de yakalandı

Adana
Adana

Adana’da polis güven timleri, bir AVM’de mağazaları gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam’ın (42), çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.





