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ANKARA

Haklarımızdan taviz vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komuta kademesi, Yunanistan sınırında 1. Hudut Bölük Komutanlığı’nda ‘hudut kartalları’yla bayramlaştı. Akar, “TSK olarak ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ne KKTC’nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’deki hak ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, "hudut kartallarıyla" bayramlaştı. Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığına gelen Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurguladı. Akar, "İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi: "Çok açık ve net şekilde biz, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkımızın ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak, alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Bu konuda son derece azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Herhangi bir şekilde oldubittilere kimse bel bağlamasın.”

Hulusi Akar İngilizce seslendi: F-35 kaygılarının giderilmesi için hazırız
OYNAT
Hulusi Akar İngilizce seslendi: F-35 kaygılarının giderilmesi için hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 programında yaşanan krize ilişkin videolu mesaj yayımladı. İngilizce konuşan Akar özetle şu ifadeleri kullandı: F-35 programında Türkiye'nin bir müşteri değil, bir ortak olduğunun altını çizmek isterim. F-35 programının güvenliği, Türkiye için de önemlidir. S-400/F-35 uyumu hususunda ABD tarafındaki bütün kaygıların giderilmesine teknik açıdan hazır durumdayız.


ATİNA İLE 4. TOPLANTI

“Türkiye'nin, KKTC'nin olmadığı herhangi bir çözümün de hiçbir şekilde çözüm olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da, bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda birtakım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan’la yapılan ortak tatbikata da değinen Akar, "Şu anda devam etmekte olan Turaz Kartalı Tatbikatı ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tatbikatımız var. Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor."

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