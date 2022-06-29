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ANKARA

Haksız tahrikte dünya taraması

Hükümet haksız tahrik indirimi konusunda yeni bir çalışma başlattı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları haksız tahrik indirimi konusunda dünya üzerindeki uygulamaları inceleyecek. Adalet Bakanlığı’nın hazırlayacağı çalışma kapsamında ceza hukukçularının da görüşlerine başvurulacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Haksız tahrikte dünya taraması
Pınar Gültekin

Hükümet haksız tahrik indirimi konusunda yeni bir çalışma başlattı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları yapılan çalışma hakkında, “Haksız tahrik indirimi konusunda Adalet Bakanlığı ile birlikte bütün dünya örneklerini inceleyeceğiz. Avrupa’ya bakacağız. Dünyada nasıl? Fark var mı? İnceledikten sonra ortaya çıkacak. Başka ülkeler bu konuya nasıl bakıyor? Oraları gördükten sonra bir değerlendirme yapacağız. Bizim kendi uygulamamız belli zaten. Henüz araştırıyoruz. Biraz zaman alacak. Haksız tahrik 50-100 senelik bir iş değil. Her ülkede olan yüzlerce senelik bir iş. Çok köklü bir hukuk müessesesi. Bizim ona göre ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Biraz zaman alacak. Şu anda çalışacağız. ‘Ne var?’ diye bakacağız” değerlendirmesini yaptı.

CEZACILARA SORULACAK

  • Adalet Bakanlığı’nın hazırlayacağı çalışma kapsamında ceza hukukçularının da görüşlerine başvurulacak. Bu süreçte, ceza hukukçularının yaptığı yorumlar ve yazdığı makaleler de incelenecek. Yapılan toplantıların ardından haksız tahrik indirimine yönelik yapılacak çalışmanın ekim ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İÇTİHAT GELİŞTİRİLEBİLİR

Öte yandan, AK Parti kurmayları, kadına şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifiyle ‘iyi hal indiriminin’ kaldırıldığı ve yakın bir dönemde Yargıtay’ın bu konuda ilk değerlendirmesini yaparak içtihat geliştireceğini belirtti. Parti kurmayları, “Ne yazarsanız yazın yargı karar veriyor. Şimdi Yargıtay bunu nasıl uygulayacağını yeniden oturup konuşacak. Orada içtihat geliştirebilir. Takdiri indirim nedenlerini biz belli şartlara bağladık. O şartlara göre Yargıtay değerlendirme yapacaktır. O içtihat yeni bakış açısı, yorumlar ve değerlendirmeler getirebilir” değerlendirmesini yaptı.

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