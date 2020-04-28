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Gündem Hakurkta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Hakurk'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.


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