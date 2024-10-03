Hal Yasası'nda değişiklik kapıda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hal Yasası’na ilişkin geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı ile toplantı yaptıklarını ve bu konuda iki bakanlık olarak birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Hem ürünlerin tüketiciye uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapılacağını söyleyen Yumaklı, “Hal Yasası'nda değişiklik çok uzun sürmeyecek, arkadaşlarımız çalışmaya başladı” dedi.





DOMATES SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZDÜK

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yumaklı, salçalık domateste yaşanan krize de değindi. Yumaklı, şunları söyledi: “Sözleşmeli üretim yapmayıp ürününü satamayanlar fiyatlar düştüğü için şikayet edince bunu firmalarla fabrikalarla konuşarak büyük oranda çözdük. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni devreye soktuk.”





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İHBAR NİTELİĞİNDE

Bakan Yumaklı, ürün denetimine yönelik ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp aracılığıyla gelen şikayetleri ihbar kabul ettiklerini belirterek, ambalaj üzerindeki tüketiciyi yanıltan hususlara hiçbir şekilde toleranslarının bulunmadığını vurguladı. Bakan Yumaklı ayrıca, en çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişe rastladıklarını belirtti.

İbrahim Yumaklı

Hobi bahçelerine düzenleme geliyor

Tarım alanlarına bungalov yapılmasının yasal olmadığının altını çizen Yumaklı, “Kanuna aykırı işler yapılıyor. İl müdürlüklerimiz bununla ilgili suç duyurularında bulunuyorlar valiliklere. Onların da yasanın gereğini yapmaları gerekiyor. Son dönemde hobi bahçeleri başlığında tereddüde düşülen bazı hususlar var. Bununla ilgili de yeni yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde o biraz daha konuyu netleştirecek” şeklinde konuştu.





Yurt dışında tek bir kiralık arazi yok

Yumaklı, yurt dışından tarım arazisi kiralanıp kiralanmadığına ilişkin soruya karşılık, “Türkiye hiçbir ülkeden bir metrekare toprak bile kiralamadı. Bununla ilgili bazı çalışmalar başlamış ama uygulanamamış” dedi. Yurt dışından gelen yatırımcılara verdikleri desteklerden de bahseden Yumaklı, bu konuda tersine göç olmasını beklediklerini bildirdi.











