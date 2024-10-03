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Hal Yasası'nda değişiklik kapıda

Hal Yasası'nda değişiklik kapıda

Burak Karaca
04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hal Yasası’nda değişiklik için çalışmalara başlandığını ifade etti. Kısa süre önce domates üreticilerinin gerçekleştirdiği eylemlere de değinen Yumaklı, “Sözleşmeli üretim yapanlarda problem yoktu. Sözleşmeli üretim yapmayanlar düşük fiyattan şikayet edince bunu fabrikalarla konuşarak çözdük” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hal Yasası’na ilişkin geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı ile toplantı yaptıklarını ve bu konuda iki bakanlık olarak birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Hem ürünlerin tüketiciye uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapılacağını söyleyen Yumaklı, “Hal Yasası'nda değişiklik çok uzun sürmeyecek, arkadaşlarımız çalışmaya başladı” dedi.


DOMATES SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZDÜK

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yumaklı, salçalık domateste yaşanan krize de değindi. Yumaklı, şunları söyledi: “Sözleşmeli üretim yapmayıp ürününü satamayanlar fiyatlar düştüğü için şikayet edince bunu firmalarla fabrikalarla konuşarak büyük oranda çözdük. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni devreye soktuk.”


SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İHBAR NİTELİĞİNDE

Bakan Yumaklı, ürün denetimine yönelik ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp aracılığıyla gelen şikayetleri ihbar kabul ettiklerini belirterek, ambalaj üzerindeki tüketiciyi yanıltan hususlara hiçbir şekilde toleranslarının bulunmadığını vurguladı. Bakan Yumaklı ayrıca, en çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişe rastladıklarını belirtti.

İbrahim Yumaklı

Hobi bahçelerine düzenleme geliyor

Tarım alanlarına bungalov yapılmasının yasal olmadığının altını çizen Yumaklı, “Kanuna aykırı işler yapılıyor. İl müdürlüklerimiz bununla ilgili suç duyurularında bulunuyorlar valiliklere. Onların da yasanın gereğini yapmaları gerekiyor. Son dönemde hobi bahçeleri başlığında tereddüde düşülen bazı hususlar var. Bununla ilgili de yeni yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde o biraz daha konuyu netleştirecek” şeklinde konuştu.


Yurt dışında tek bir kiralık arazi yok

Yumaklı, yurt dışından tarım arazisi kiralanıp kiralanmadığına ilişkin soruya karşılık, “Türkiye hiçbir ülkeden bir metrekare toprak bile kiralamadı. Bununla ilgili bazı çalışmalar başlamış ama uygulanamamış” dedi. Yurt dışından gelen yatırımcılara verdikleri desteklerden de bahseden Yumaklı, bu konuda tersine göç olmasını beklediklerini bildirdi.



Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#ibrahim yumaklı
#yasa

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