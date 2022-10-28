Halit Kıvanç’a veda: Hatıraların ve anların sesi olan bir insandı

Türk spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç, İstanbul'da toprağa verildi. 97 yaşında hayatını kaybeden Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) düzenlendi. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç, çok sayıda medya mensubu ve sevenleri katıldı. Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

ÖRNEK BİR İNSANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeleriyle televizyonu aratmayacak şekilde radyoda kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir insandı. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların, anların sesi olan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle her alanda, her yönüyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle minnetle anıyorum. İnanıyorum ki, O'nun bu izini yarınlara aktaracak genç medya insanları yolundan gidecektir. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

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YALNIZ BIRAKMADILAR

Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.